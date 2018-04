Voetbalvrouwen gelijk tegen Zweden, doelpunt invalster Kalma

De Nederlandse voetbalvrouwen onder de 19 jaar hebben zaterdag in Hongarije met 1-1 gelijkgespeeld tegen Zweden. In het kwalificatieduel voor het Europees Kampioenschap kwam de Zweedse tegenstander vlak voor rust op voorsprong. Loreta Kullashi zette haar ploeg op 0-1 uit een strafschop. Aan het eind van de wedstrijd konden de Nederlandse vrouwen de gelijkmaker noteren. Friezinne Fenna Kalma kwam in de 81ste minuut in het veld en scoorde zeven minuten later de 1-1.

Dinsdagmiddag spelen de Oranjevrouwen het volgende kwalificatieduel. Hongarije is dan de tegenstander.