Band SKÆVVER met themalied naar Tall Ship Races

De band De band SKÆVVER is winnaar geworden van de wedstrijd voor het themalied van de Tall Ship Races. Hun nummer 'Het eindeloze blauw' is door de jury uitgekozen als het lied van de editie van 2018. "Wij zijn er heel blij mee". zegt drummer Mark Jongedijk. Zelf is hij fanatiek zeiler en hij was dan ook meteen enthousiast toe de organisatie de prijsvraag uitschreef.

Hoofdpodium

SKÆVVER zal op vrijdag 3 en zaterdag 4 augustus optreden op het hoofdpodium bij de Tall Ship Races. Ook zal hun themalied gebruikt worden voor verschillende promotie-uitingen zoals de promofilm en de aftermovie.

Tall Ship Races

Van 3 tot en met 6 augustus worden in Harlingen de Tall Ship Races georganiseerd. De Harlinger haven ligt vol met grote en kleine schepen met duizenden bemanningsleden uit dertig verschillende landen. De organisatie verwacht meer dan 300.000 bezoekers.