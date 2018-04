Basketballers Aris winnen van Amsterdam

De basketballers van Aris hebben zaterdagmiddag een mooie overwinning geboekt tegen Amsterdam. In de hoofdstad werd het uiteindelijk 55-74 in het voordeel van de ploeg van Tony van den Bosch. Na het eerste kwart hadden de Leeuwarders al een groot gat geslagen: 14-22. In de tweede fase van de wedstrijd kon Aris deze voorsprong vasthouden.

Na het derde kwart stonden de gasten op 37-56 en in de slotfase werden er geen fouten meer gemaakt. De overwinning komt voor de Leeuwarder basketballers op een mooi moment; de ploeg kan op dit moment de punten goed gebruiken.