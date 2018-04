Drie punten voor ONS Sneek na winst op ASWH

ONS pakte zaterdag drie belangrijke punten door thuis met 3-1 te winnen van ASWH. Aanvoerder Michael Lanting zette de Snekers in de 22ste minuut op voorsprong met een strak schot in de linker bovenhoek. Zeven minuten later was het opnieuw raak en zorgde Serge Fatima met een kopbal voor de tweede Sneker goal. ASWH bracht de spanning direct terug met de aansluitingstreffer. Curty Gonzales had de 3-1 op de schoen, maar hij schoot de bal naast.

Na de rust had ONS volop kansen om het af te maken, maar de ploech van trainer Chris de Wagt verzuimde te scoren. De gasten uit Hendrik-Ido-Ambacht deden hun naam daarna eer aan: Altijd Sterker Worden. Pas in de extra tijd zorgde Curty Gonzales voor de bevrijdende treffer.