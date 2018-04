Vijftien Friese koren doen zaterdag in Joure mee aan het concours van de Bond van Zangkoren in Fryslân. Speciaal voor het Culturele Hoofdstadjaar 2018 zingen alle koren dit jaar ook samen de Grootste Canon van Fryslân. De koren uit heel Fryslân brachten een variëteit aan Friese liedjes in de kerk in Joure.