Bouwmeester vierde in eindklassement Prinses Sofia Cup

Zeilster Marit Bouwmeester is zaterdag als vierde geëindigd in het klassement van de Princes Sofia Cup. Op het water bij het Spaanse Palma de Mallorca greep Bouwmeester op de laatste dag van het evenement vlak naast het podium. Marie Erdi uit Hongarije had een punt meer dan Bouwmeester en eindigde als derde. Tweede werd Alison Young uit Groot-Brittanië; de overwinning in het eindklassement ging naar Anne-Marie Rindom uit Denemarken.

Niet ontevreden

Marit Bouwmeester toonde zich na afloop van de Princes Sofia Cup niet ontevreden. ''Na alle blessures van de afgelopen tijd is mijn doel dit jaar weer meer wedstrijden te zeilen'', zo zegt Bouwmeester. ''Er ging veel goed deze dagen, maar mijn doel ligt dit jaar niet in Palma de Mallorca. Dit zijn mooie trainingsmomenten, maar Arrhus en Tokio, daar ga ik voor.''