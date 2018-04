Drukte bij open huizendag NVM, vooral in Leeuwarden

De open huizendag van makelaarsvereniging NVM wordt goed bezocht. Vooral in Leeuwarden is er veel drukte. Daar stonden bij diverse woningen zelfs kleine rijen met wachtende mensen. Ook is er veel belangstelling voor nieuwbouw. Makelaar Jan Ypeij van Makelaardij Friesland ziet dat woningen steeds korter te koop staan. Ook worden de prijzen steeds hoger. In Leeuwarden is momenteel al sprake van een tekort aan betaalbare woningen voor starters. Volgens Ypeij is het gevolg dat kopers nu in de dorpen om Leeuwarden heen kijken. Ook daar trekt de verkoop aan.

Al zeven jaar te koop

In Burgum wacht Gerrit Veenstra al de hele dag op een potentiële koper. Zijn vrijstaande woning staat al zeven jaar te koop, maar wordt maar niet verkocht. Het gaat om een huis met een grote bedrijfsruimte. In al die zeven jaar heeft hij een keer serieuze belangstelling gehad. Volgens Veenstra haakten de kopers af vanwege het azc. Dat zijn de overburen van de Veenstra's. ''Je hebt er geen last van. maar mensen zijn toch voorzichtig.''

Veenstra hoopt dat de markt nu zo aantrekt dat ook zijn huis eindelijk wordt verkocht. De noodzaak is er ook omdat hij en zijn vrouw al een nieuwe plaats hebben gevonden in het centrum van Burgum.