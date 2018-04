Nyck de Vries zaterdag zesde in Grand Prix van Bahrein

Autocoureur Nyck de Vries is zaterdag als zesde geëindigd in de hoofdrace van de Grand Prix van Bahrein. De 23-jarige De Vries reed op het circuit zijn eerste race voor zijn nieuwe team Prema Racing. De Italiaanse ploeg nam De Vries over van Racing Engineering, daarvoor reed De Vries nog voor het team van Rapax.

Nyck de Vries begon als vijfde aan de race in Bahrein, maar reed daarna lang op het tweede plek. Daarmee verloor hij posities om uiteindelijk na een verplichte pitstop als achste op de baan terug te komen. De race in Bahrein werd gewonnen door de Brit Lando Norris. Zondag is de sprintrace in de Formule 2.