Zoektocht vermiste Remon leidt naar Fries opsporingsteam

"De zoektocht naar Remon was een oproep uit ons hart, maar er was totaal geen coördinatie. Het was een chaos, en toen hebben we als groep gezegd: dit moet anders." Dat zegt Houwina Postma uit Leeuwarden. Samen met een vriendin deed zij in december vorig jaar een oproep op Facebook om te helpen zoeken naar de vermiste Remon Bruinsma. De 18-jarige Remon was naar een avondje stappen in Leeuwarden niet thuisgekomen. Hij werd op nieuwjaarsdag gevonden in het water bij de Prinsentuin

Te veel vrijwilligers

De oproep voor vrijwilligers leverde veel reacties op. Eigenlijk te veel en daar waren Houwina en de anderen niet op voorbereid, want ze hadden er geen ervaring mee. Frank Kuiper, die vanaf het begin bij de actie betrokken was, vertelt dat er op een bepaald moment wel honderd man bij het NS-station stonden:

"Niemand wist eigenlijk waar we met die honderd mensen heen moesten. Toen zijn er mensen overal naartoe gestuurd, ook naar plekken waar we al eerder waren geweest." Houwina vult aan: "In het Leeuwarder Bos is, denk ik, wel zes of zeven keer op dezelfde plek gezocht." Beiden vinden ze dat je zo niet met vrijwilligers omgaat. De volgende keer moet het anders.

Rescue Team Friesland

Het idee voor een eigen Fries opsporingsteam krijgt Houwina als ze de mensen van stichting SIGNI Zoekhonden bezig ziet. Op verzoek van de familie van Remon hielpen ze toen ook mee met zoeken. "Ik heb enorm veel respect voor dit team gekregen en toen dacht ik: waarom heeft Friesland niet zo'n team?" En nu, een paar maanden later, is Rescue Team Friesland een feit. Een non-profitorganisaties die kan rekenen op ongeveer dertig vrijwilligers en de beschikking heeft over professionele duikers, twee sonarboten, een reddingsboot en een aantal speurhonden. Ze hebben nog geen eigen honden, want die zijn nog in opleiding. Er wordt samengewerkt met Dutch Rescuedogs uit Drenthe. Het team zal altijd opereren na en in overleg met familie en politie. "We willen de politie niet voor de voeten lopen. De politie doet eerst zijn werk en daarna worden wij pas ingeschakeld."

Romantiseren

Het team kan op begeleiding van een psychologe rekenen, mocht dat nodig zijn. Niet iedereen is geschikt voor dat werk, maar het is wel aantrekkelijk voor de mensen. Nu de organisatie wat bekender wordt, krijgen ze meer aanmeldingen . "Mensen romantiseren dit en daar vergissen ze zich heel erg in, het is niet altijd leuk." Na een eerste opleidingavond waren er dan ook al mensen die zich teruggetrokken. "Lang niet iedereen kan dit aan en dan moet je het niet doen."

Houwina Postma en Frank Kuiper vertellen zondag meer over het Rescue Team Friesland in het radioprogramma Buro de Vries. Zondagmiddag om 13:00 uur beginnen ze met een demonstratie bij de trailerhelling bij de Tearnzer Wielen onder Leeuwarden.