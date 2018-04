Nieuwe locatie gevonden voor biovergister Kootstertille

De nieuwe biovergister bij Kootstertille kan mogelijk verrijzen op een alternatieve locatie. Deze plek, Westkern 10, ligt 600 tot 800 meter verder van het dorp verwijderd dan de eerdere locatie Westkern 6 die vlakbij een gasmengstation ligt. Tegen de oude plek bestond in en rondom het dorp Kootstertille veel verzet. Uiteindelijk keerde ook de gemeenteraad zich tegen de plannen. Maar het besluit was door het vorige coalitie genomen en daardoor kon wethouder Klaas Antuma alleen onderhandelen met de eigenaar over de locatie.

Aan de mogelijke verhuizing zijn wel ongeveer 260.000 euro extra kosten verbonden. Dat bedrag wil de gemeente voor haar rekening nemen. Het geld is een compensatie voor de duurdere grond van het nieuwe locatie, voor de verplaatsing van het zanddepot dat daar nu nog ligt, en om de kosten te dekken voor procedures. Wethouder Antuma maakt dat waarschijnlijk niet meer mee in zijn huidige frunctie. Hij neemt afscheid van de lokale politiek na een verschil van inzicht met zijn partij ChristenUnie over de biovergister.