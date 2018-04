Gerard Nieuwe Weme van supermarktketen Nieuwe Weme overleden

De voormalige eigenaar van supermarktketen Nieuwe Weme, Gerard Nieuwe Weme ( 71 ), is afgelopen woensdag in zijn woonplaats Brasschaat in België overleden. Onder de leiding van Gerard Nieuwe Weme groeide de keten in Noord-Nederlân uit naar bijna veertig vestigingen.

In 1993 opende Nieuwe Weme een nieuw hoofdkantoor en een distributiecentrum in Heerenveen. In 1996 verkocht de familie Nieuwe Weme de onderneming voor 180 miljoen euro aan Groenwoudt, dat zelf in 2000 werd overgenomen door Laurus. Dat bouwde de winkels om tot het merk Konmar.

Gerard Nieuwe Weme was de derde generatie bij het supermarktbedrijf. Opa Gerardus Johannes Nieuwe Weme opende in 1905 de eerste Nieuwe Weme in Enschede. Dat was een bakkerij.

De afscheidsdienst voor Gerard Nieuwe Weme is woensdag in Heerenveen. Daarna wordt hij begraven.