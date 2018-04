In een vrijstaande woning met inpandige garage heeft zaterdag aan het eind van de ochtend een korte, felle brand gewoed. De woning staat aan de Heidemeer. Het vuur zat in het dak boven het garagegedeelte. De brandweer was er met twee blusauto's en een hoogwerker bij.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden moesten deuren en ramen zoveel mogelijk gesloten houden en luchtverversingssystemen uitschakelen. Rond half een was de brand onder controle.