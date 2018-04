De schrijver Joop Boomsma is overleden. Boomsma was een veelzijdig man. Bij het grote publiek was hij vooral bekend vanwege zijn Friese misdaadromans en verhalen Maar hij leverde ook bijdragen aan tijdschriften en kranten, en hij publiceerde dichtbundels. Daarnaast schreef hij toneelstukken voor jongeren. Boomsma kwam als eerste Friese schrijver met een weblog.

Boomsma overleed afgelopen woensdag op 72-jarige leeftijd. De uitvaart is aanstaande dinsdag in het crematorium in Goutum.