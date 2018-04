De politie van Leeuwarden heeft vrijdagnacht twee keer een scooterrider een boete gegeven, omdat ze geen rijbewijs bij zich hadden. Op de Boterhoek werd een 20-jarige bestuurster van een snorscooter gecontroleerd. Zij kon geen rijbewijs tonen en dat resulteerde in een proces-verbaal.

Even later werden op de Nieuwestad twee meisjes - ook op een snorscooter - staande gehouden. De 16-jarige bestuurster had ook geen rijbewijs bij zich en daarom werd ook hier een proces-verbaal opgemaakt.