Een dronken automobiliste is in de nacht van vrijdag op zaterdag in Leeuwarden aangehouden door de politie. Een motoragent zag haar om kwart over twee al slingerend over de Oostergoweg rijden.

De 35-jarige vrouw werd staande gehouden voor een blaastest. Vervolgens moest ze mee mee naar het politiebureau voor een ademanalyse. Daar kwam zo'n hoog promillage uit dat ze haar rijbewijs moest inleveren. De vrouw moet zich in de nabije toekomst bij de rechter verantwoorden voor haar dronken autoritje.