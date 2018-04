IJsspeedway: René Stellingwerf 4e bij Roelof Thijs Bokaal

René Stellingwerf uit Tzummarum is vrijdagavond bij de ijsspeedwaywedstrijden om de Roelof Thijs Bokaal vierde geworden. Dit is de prijs voor de beste ijsmotorrijder, die voorafgaand aan de laatste twee wedstrijden om het wereldkampioenschap ijsspeedway wordt gehouden. Stellingwerf haalde in het Thialfstadion in Heerenveen de finale, maar deed daarin niet mee om de podiumprijzen. De winst ging naar Lukáš Hutla uit Tsjechië. Jonas Andersson uit Zweden werd tweede, voor Charly Ebner uit Oostenrijk.

De nog maar 17-jarige Jimmy Tuinstra, ook uit Tzummarum, eindigde knap als zevende. Hij werd in de halve finale uitgeschakeld. In het deelnemersveld van veertien racers deden maar liefst drie Friezen mee. Naast Stellingwerf en Tuinstra, was Simon Reitsma uit Westhoek de derde Fries. Hij eindigde als 11e/12e. De andere Nederlandse deelnemers, Jasper Iwema en Bart Schaap, werden 9e/10e en 11e/12e.

Zaterdag en zondag werden de laatste wedstrijden om de wereldtitel ijsspeedway gereden in Thialf.