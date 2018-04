Zaalvoetbalsters Drachtster Boys door winst naar play-offs

De zaalvoetbalvrouwen van Drachtster Boys hebben zich vrijdag geplaatst voor de play-offs door te winnen van Hovocubo. In het Noord-Hollandse Zwaag werd het 2-6 voor de Drachtsters, die daarmee op de derde plek eindigden in de competitie. In de play-offs is nummer 2, FC Gelre, de tegenstander.

Jessie Prijs zorgde al vroeg voor de Drachtster voorsprong. Later in die eerste helft maakte Esther van Toledo de 0-2 na een hakje van diezelfde Prijs. Voor de rust bracht Tamira van Heerwaarden de spanning terug.

In de tweede helft liep Drachtster Boys echter verder uit. Sieta de Vries maakte de 1-3, Lotte Donath de 1-4 en Marian Meijer zelfs de 1-5. Nadat van Heerwaarden de tweede goal maakte voor Hovocubo, bepaalde Rianne Mulder de eindstand op 2-6.

De play-offs beginnen volgende week. Drachtster Boys speelt dan thuis tegen FC Gelre. De ploeg die als eerste twee wedstrijden wint, gaat naar de finale. Daarin is KTP Nieuw Roden of Pernis de tegenstander.

Avanti

Avanti won thuis met 2-1 van Os Lusitanos. Lisa Snoek en Judith Trinidad zetten de Stienzers op 2-0 tegen de Amsterdammers, die nog wel scoorden, maar niet meer gelijkmaakten.