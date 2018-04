Oranje Leeuwinnen verpletteren Noord-Ierland

De Oranje Leeuwinnen hebben, met Sherida Spitse van Sneek in de basis, vrijdagavond de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noord-Ierland royaal gewonnen. In het Philips Stadion in Eindhoven werd het 7-0 voor Nederland. De doelpunten kwamen op naam van Lieke Martens (2 keer), Vivianne Miedema, Sherida Spitse (2 keer) en Shanice van de Sanden. Het laatste doelpunt, de 7-0, was een eigen doelpunt van Noord-Ierland. Nederland blijft door de winst bovenaan staan in de kwalificatiegroep.

Voor het eerst bij een wedstrijd van het Nederlandse dameselftal waren er meer dan 30.000 toeschouwers aanwezig.