Afûk en Fryske Akademy komen met gratis online cursus Fries

Er komt een nieuwe gratis online cursus Fries, een zogenaamde Massive Open Online Course (MOOC). Het doel ervan is voornamelijk om mensen buiten Nederland in aanraking te laten komen met de Friese taal. De cursus, ontwikkeld door de Afûk en de Fryske Akademy, wordt daarom in het Engels aangeboden.

In de cursus worden basisregels van het Fries uitgelegd, maar er is ook ruimte voor een stukje Friese cultuur. De MOOC biedt lesstof voor vier weken en zal het hele jaar online beschikbaar blijven. De lancering is volgende week zaterdag 14 april in het Talenpaviljoen MeM in de Prinsentuin in Leeuwarden.

De Rijksuniversiteit Groningen kwam eerder al met een gratis online cursus Fries. Daar deden wereldwijd duizenden mensen aan mee.