VIDEO: Sneker voetbalclubs praten over fusie

SC Bolsward, FC Harlingen, SC Stiens, SC Leovardia, SV Haulerwijk, VWC. Zes voorbeelden van fusieclubs in het Friese amateurvoetbal. Ook in Sneek liggen plannen voor een fusie, want nu zijn er vijf amateurclubs en dat zijn er te veel.

ONS heeft stadsgenoot Sneek Wit Zwart gevraagd om samen te werken. Twee ploegen die water en vuur waren, is dat niet vragen om problemen? In Oentsjerk is nu bijvoorbeeld hommeles bij fusieclub VC Trynwâlden.

In Fryslân Hjoed praten Leo de Wagt van ONS en Geert Jelle de Vries van Sneek Wit Zwart over een eventuele fusie tussen de twee Sneker clubs. Ronald de Vries, voorzitter van SV Haulerwyk, vertelt over zijn ervaringen bij de fusie in 2015 tussen de twee clubs in het dorp.