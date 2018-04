Gat van 30.000 euro in begroting WK Fries dammen

Er is nog steeds geen zekerheid over de financiën voor het WK Fries dammen dat gepland staat voor begin augustus in Leeuwarden. In de begroting zit nog een gat van zo'n 30.000 euro dat de komende maanden gedicht moet worden. Dat zegt Marten Walinga, voorzitter van de Stichting Wereldkampioenschap Fries Dammen.

Walinga is op dit moment ook de organisator van het NK dammen en het open NK Fries dammen in Harlingen. Beide toernooien worden gehouden van 4 tot en met 13 april. Het NK dammen ging dinsdag al van start. Komende maandag begint het Fries dammen. Internationaal gaat het met het dammen niet goed, maar het Fries dammen zit al een tijdje duidelijk in de lift en wint nog altijd aan populariteit, zegt Walinga.