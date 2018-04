Freerk Hamstra (71) uit Eastermar is vrijdagavond koninklijk onderscheiden. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij wordt geëerd vanwege zijn jarenlange inzet als vrijwilliger bij voetbalvereniging Eastermar, Bridgeclub Surhuisterveen en Tennisvereniging Marslach in Eastermar. Burgemeester Jeroen Gebben reikte het lintje uit.