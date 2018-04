De politie in Leeuwarden heeft vrijdagmiddag een 20-jarige Leeuwarder opgepakt die iemand had beroofd. De beroving vond kort daarvoor plaats in de wijk Camminghaburen.

De 20-jarige verdachte dwong een ondernemer om geld te pinnen. Het slachtoffer belde daarna de politie, die op basis van camerabeelden de verdachte herkende. De verdachte kon niet lang daarna worden aangehouden in het centrum van de stad.

De politie heeft beslag gelegd op een geldbedrag en heeft de zaak in onderzoek.