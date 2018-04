Fietsendief uit Kerkrade moet honderd uren werkstraf doen

Een man uit Kerkrade heeft een werkstraf van honderd uur gekregen, omdat hij een aantal elektrische fietsen heeft gestolen, onder andere van een fietsenzaak in Appelscha. De man zegt dat hij geldproblemen had en dat hij verslaafd is. Hij heeft nooit verteld waar de fietsen zijn beland.

De fietsenhandelaar in Appelscha kreeg een schadevergoeding van 4.000 euro toegewezen, voor de fietsen en ook voor een telefoon. De man uit Appelscha was de verdachte bij toeval tegengekomen in Heerlen. Toen zijn vrouw de politie wilde bellen, vernielde de verdachte haar telefoon.