Frisian Flag, wat is dat nu eigenlijk?

Vanaf maandag 9 april is het weer die tijd van het jaar, namelijk Frisian Flag! Nu kun je er in Leeuwarden niet omheen, want dat hoor je wel. Maar wat is dit hele gebeuren nu eigenlijk? Wij praten met verslaggever Hayo Bootsma, die verstand heeft van Frisian Flag.

Wat is dat nou, Frisian Flag?

Frisian Flag is een grote militaire oefening voor jachtvliegtuigen. Verschillende landen werken samen om in coalitieverband te oefenen voor luchtverdedigingstaken en het aanvallen van gronddoelen. Er zijn veel missies op dit moment. Boven Syrië wordt er ook samengewerkt in dat coalitieverband. En daarvoor moet worden geoefend, zodat duidelijk wordt wie welke rol heeft, wie wat kan en hoe de vliegtuigen kunnen worden ingezet.

Moet dat nu zo luid?

Geluidsoverlast is een probleem dat binnen Defensie leeft. Er is goed overleg met de omwonenden, volgens Defensie. De omwonenden worden geïnformeerd, ze weten wat er speelt. Ze mogen dit jaar ook op de vliegbasis komen, om te kijken wat er er wordt gedaan aan het beperken van de overlast. Zo maken de vliegtuigen, als ze opstijgen richting Marsum, een bochtje om het dorp. Dat moet de drukte boven het dorp enigszins verminderen, maar dat geeft twee keer per dag wel veel overlast, want er vertrekken vijftig toestellen op bijna hetzelfde moment.

Welke landen doen mee?

Nederland is een van de belangrijkste deelnemers, verder doen onder andere de Amerikanen mee. De Duitsers, Polen, Spanjaarden, Engelsen en Italianen hebben een ondersteunende rol. Wat ook aardig is, is dat er een particulier bedrijf bij zit, dat vanuit Duitsland vliegt en dienst doet als oefenvijand. Daar is voor gekozen, om de kosten te drukken. Zo blijft er meer geld over, om zo'n oefening verder uit te breiden.

Wat is het mooiste vliegtuig?

Dat is een gewetensvraag, dat zul je de spotters moeten vragen. Opvallend is het grote aantal Franse toestellen, met de Mirage en Rafale. Dat zijn toestellen die wij hier niet veel zien. Er is ook een Poolse MIG29. Dat is van oorsprong een Russisch toestel en zie je hier ook niet vaak. Opmerkelijk is dat zij oefenen tegen een tegenstander, bijvoorbeeld Rusland of China.

Heb je nog tips voor het kijken?

Twee keer per dag stijgen er vliegtuigen op, tussen negen en tien uur en tussen half twee en drie uur. Dan gaan er beide keren zo'n vijftig toestellen de lucht in. Die gaan op missie. Dat kun je heel goed bekijken bij Jelsum aan de Ljouwerterdyk. Let op, er zijn wel restricties wat betreft het parkeren. En aan de Marsumer kant is er de spottersbult. Daar is ook veel parkeerruimte, waar je voor moet betalen, maar daar heb je wel erg mooi zicht. Zoek op internet op wat de regels zijn, want je mag er niet zomaar uren stilstaan. De politie treedt er hard tegen op.

