CDA, ChristenUnie, Gemeentebelangen praten in Achtkarspelen

Achtkarspelen zou een coalitie kunnen krijgen van CDA, ChristenUnie en GemeenteBelangen Achtkarspelen. Dat is gebleken uit de eerste serie gesprekken met alle raadsfracties.

De drie partijen hebben aangegeven dat ze wel willen bekijken of ze met zijn drieën verder willen. Ze sluiten niet uit dat er ook nog een vierde partij kan aansluiten bij de onderhandelingen.

CDA, ChristenUnie en GemeenteBelangen Achtkarspelen praten woensdag verder. Het CDA was de winnaar van de verkiezingen in Achtkarspelen. De FNP was de grootste, maar is nu de tweede partij in die gemeente.