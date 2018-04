Deinum heeft college ook niet direct geïnformeerd

Het college van de gemeente Leeuwarden en de onderhandelaar voor het nieuwe college zijn niet onmiddellijk geïnformeerd over de problemen die de investeerders van het Cambuurstadion hadden met de mogelijke komst van een Bauhaus naar de stad. Verschillende bronnen vertellen Omrop Fryslân dat het niet aan de orde is gekomen bij de onderhandelingen en dat het ook niet in het college van burgemeester en wethouders is besproken. Deze week werd duidelijk dat investeerder Jan Anker en WTC Beheer zich mogelijk willen terugtrekken vanwege de komst van die grote bouwmarkt. Dat is niet goed voor de plannen die Anker heeft en volgens hem ook tegen de gemaakte afspraken in. Ondertussen leven in de gemeenteraad nog veel vragen. Die worden op 18 april mogelijk beantwoord op een bijeenkomst van de gemeenteraad. Daar zijn alle betrokken partijen uitgenodigd.

Veel vragen

De fractievoorzitters van het CDA, de PvdA, PAL GroenLinks en D66 (de coalitiepartijen in de raad) hebben net als de oppositiepartijen nog veel vragen. Zo moet duidelijk worden of er toezeggingen zijn gedaan en ook wat de status was van de mail die Jan Anker net voor oud en nieuw stuurde naar Henk Deinum. In die mail waarschuwde Anker wethouder Deinum dat de komst van een andere bouwmarkt consequenties kan hebben voor de komst van het nieuwe Cambuurstadion.

Verbazing

Ook op andere momenten is daarvoor gewaarschuwd, zo zeggen mensen die zijn betrokken bij het project. WTC Beheer kijkt dan ook met verbazing naar media-uitlatingen van Deinum. Meerdere keren heeft hij volgehouden dat de komst van een andere bouwmarkt naar Leeuwarden de zaak van het nieuwe Cambuurstadion niet zou schaden. Zo liet hij in februari in de Leeuwarder Courant optekenen: "Wij hebben geen enkel signaal van negatieve gevolgen voor het WTC/Cambuurgebied." Dat liet de gemeente een week later ook optekenen in het Friesch Dagblad. Daar waarschuwde een van de woordvoerders van Wyckerveste dat de komst van een Bauhau een groot risico is voor het te bouwen Cambuurstadion. De gemeente liet toen in een reactie weten dat ze er gewoon van uitgaan dat de ontwikkelingen in het gebied gewoon doorgaan. Op dat moment lag er al een mail van Jan Anker en was Deinum in verschillende gesprekken gewaarschuwd voor de mogelijk negatieve gevolgen van de komst van een Bauhaus.