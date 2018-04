Leeuwarder koperslager Van Erp na 120 jaar weer naar huis

De Leeuwarder koperslager Dirk van Erp (1862-1933) heeft een opmerkelijk levensverhaal. Zijn vader, Willem van Erp, was ook koperslager aan de Nieuwestad. Dirk leert van hem het vak, maar belandt als 19-jarige op het verkeerde pad. Hij wordt opgepakt voor diefstal en krijgt een gevangenisstraf van vijf jaar. Een paar jaar na zijn vrijlating emigreert hij naar Amerika en begint daar een nieuw leven. Hij laat zijn leven in Leeuwarden achter zich, maar gaat wel door met het vak van koperslager.

Van Erp wordt erg succesvol en wordt een grote naam in de 'Arts and Crafts Movement', een beweging voor traditionele, handgemaakte ambachtskunst. Zijn werk is twee keer te zien op de grote internationale wereldtentoonstelling en hij exposeert veel in verschillende galerieën.

Expositie

Galeriehouder en antiquair Isac Lindenauer is een enorme liefhebber van het werk van Van Erp en heeft een grote privécollectie met koperobjecten. Vooral de lampen die Van Erp maakte, zijn bijzonder. Die privécollectie van Lindenauer is nu te zien in het Pier Pander Museum in Leeuwarden, waar tot en met eind oktober een uitstalling over Van Erp is. Lindenauer is erg blij met de expositie en zegt dat Van Erp na 120 jaar weer thuis is in zijn stad: ''I hope Van Erp is smiling in Heaven.''

Zondag in het radioprogramma Buro de Vries om 11 uur meer over de tentoonstelling. Dan komt ook Isac Lindenauer aan het woord, de man die zijn privécollectie beschikbaar heeft gesteld voor deze tentoonstelling.