Veteranenclub viert 30-jarig bestaan

De VOMI, de vereniging van oud-militairen in Indië en Nieuw-Guinea, heeft vrijdag in Joure haar 30-jarig bestaan gevierd. Intussen zijn de meeste leden al over de negentig jaar heen, maar nog steeds komen ze één keer per jaar bijelkaar.

De vereniging werd dertig jaar geleden opgericht, omdat er steeds meer verhalen rondgingen over misstanden tijdens de missie. De oud-militairen wilden een tegengeluid laten horen en de VOMI groeide al snel naar 10.000 leden. De Friese tak van de vereniging zat op het hoogtepunt op 800 leden. De vereniging richtte zich vooral op het steunen van veteranen die bijvoorbeeld psychische problemen hadden.

Tegenwoordig bestaat de groep nog uit 215 leden. Het afgelopen jaar zijn 32 leden overleden. Er worden nu vooral nog begrafenissen en crematies bezocht. Op de bijeenkomst waren deze keer nog slechts 85 leden. Elk jaar wordt opnieuw bekeken of een nieuwe vergadering het jaar erna nog mogelijk is.