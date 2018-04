Tweede plaats nog maximaal haalbare voor Bouwmeester

Zeilster Marit Bouwmeester had vrijdag een slechte dag op de Princes Sofía Cup, op het water bij Palma de Mallorca. De zeilster uit Warten eindigde in haar twee races teleurstellend als 26e en 15e. Ze zakt daardoor opnieuw een plaats in het algemeen klassement. Ze staat nu derde.

Zaterdag is de laatste dag van de Princes Sofía Cup. Voor Bouwmeester is een tweede plaats in het klassement nog het maximaal haalbare.

Op de eerste plaats in het klassement staat Anne-Marie Rindom uit Denemarken. Alison Young uit Groot-Brittannië staat nu tweede.