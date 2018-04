Namen treinstations voortaan ook in het Fries in reisplanner

De plaatsnamen van treinstations in Fryslân zijn vanaf maandag naast het Nederlands ook in het Fries te vinden in de reisplanner van de NS. De NS komt met de aanpassing als gebaar vanwege het Culturele Hoofdstadjaar. De plannen zijn eerst met de provincie besproken en die was enthousiast. Dat geldt ook voor de gemeenten met treinstations.

De NS maakt een feestje rondom de lancering van de Friese plaatsnamen in de reisplanner. Kinderen van twee basisscholen uit Heerenveen zijn daarvoor uitgenodigd. Zij gaan met de trein naar Leeuwarden en ontbloten daar officieel de Friese plaatsnamen op de reisplanner.