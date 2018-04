Yuki Kobayashi vervangt geblesseerde Stijn Schaars

Yuki Kobayashi wordt de vervanger van Stijn Schaars in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen komende zondag. Schaars raakte woensdag zwaar geblesseerd op de training. Hij liep daarbij een kuit- en scheenbeenbreuk op. Volgens trainer Jurgen Streppel waren Schaars' collega's erg aangedaan: "Ik zag jongens met tranen in de ogen. Maar Stijn is erg optimistisch en dat helpt."

Heerenveen moet het naast Schaars ook doen zonder Martin Ødegaard. De Noor is de rest van het seizoen uitgeschakeld door een gebroken voet. Wie zijn plek inneemt op de rechtsbuitenpositie is nog niet duidelijk. Marco Rojas, Nemanja Mihajlović en Michel Vlap komen ervoor in aanmerking.

Vermoedelijke opstelling: Hansen; Dumfries, Høegh, Pierie, Woudenberg; Kobayashi, Thorsby, Vlap; Rojas, Reza en Zeneli.