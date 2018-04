Werkstraf geëist vanwege dodelijk ongeluk met minikraan

Tegen een 76-jarige man uit Wijnjewoude is 150 uren werkstraf geëist voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk met een minikraan. De kraan stond in de berm van de Compagnonsvaart in Wijnjewoude. Daar moest een zandhoop worden weggeschept. Een man uit Hoornsterzwaag botste met zijn bestelbus tegen de arm van de kraan, die over de weg heen stak. Hij overleed aan de gevolgen van het ongeluk.

Volgens justitie heeft de verdachte te weinig gedaan, om een aanrijding te voorkomen. Hij had verkeerspilonnen op de weg kunnen zetten of het zwaailicht aan kunnen doen. Volgens getuigen reed het busje behoorlijk hard. De advocaat van de verdachte wees erop, dat het slachtoffer de gordel niet om had.

De rechter doet over twee weken uitspraak.