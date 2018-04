"Een nieuw Cambuurstadion? Ja, gekke Henkie!"

Het leek allemaal in kalk en cement, maar ineens was er toch een kink in de kabel: Het is nog lang niet zeker of er een nieuw Cambuurstadion kan komen. Op de Leeuwarder vrijdagmarkt regende het reacties. Van verwijzingen naar Piter Wilkens' nummer It het noait wat weest en sil noait wat wurde, tot diepgaande analyses over het functioneren van wethouder Henk Deinum: "Ja, Gekke Henkie, die kan maar beter opstappen!"

SC Heerenveensupporters gniffelden: "Geen commentaar!" Sommigen denken dat het hooguit een kleine vertraging betekent, omdat investeerders eruit willen halen wat er in zit. Weer anderen zien nieuwe kansen, om het stadion alsnog op de bestaande locatie te houden. Bezoekers uit andere provincies kan het allemaal weinig schelen: "Wij komen hier voor het museum, niet voor Cambuur..."