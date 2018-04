Advies De Fryske Marren: coalitie CDA, FNP en VVD

In de gemeente De Fryske Marren kan het best een coalitie komen met CDA, FNP en VVD. Dat adviseert informateur Sander de Rouwe, die alle partijen heeft gesproken.

Alle partijen vinden dat het CDA als grootste partij in het college moet. De VVD wordt door de meesten ook genoemd, ook al omdat die partij een zetel heeft gewonnen. De FNP is na het CDA de tweede partij in De Fryske Marren en daarom vindt een meerderheid van de partijen dat ook met die partij moet gesproken over een coalitie.

Het verslag van de informateur komt donderdag in de raad.