Fabriek gouden kampioensschaatsen failliet verklaard

Schaatsenfabrikant Maple Skate in Heerenveen is failliet verklaard. Het bedrijf heeft schulden en kan het personeel niet meer betalen. Afgelopen week sprak de rechtbank van Leeuwarden het faillissement uit. Momenteel werken er nog tien mensen. Vier medewerkers namen voor de faillissementsverklaring al het besluit om te stoppen. Zij gaan er per 1 mei uit.

Een faillissement is altijd zonde, vindt curator Rimar Goudberg van Verdonk Advocaten in Heerenveen, maar er is hoop op een doorstart. "We hebben met een aantal partijen gesproken en die zijn weer afgeserveerd, maar er hebben zich ook drie partijen bij ons aangemeld", vertelt Goudberg. Met die partijen zullen de curatoren om tafel.

Gouden ijzers

Oud-marathonschaatser Johan Bennink begon het bedrijf Maple Skate in 1991. Het werd met name bekend door de goudkleurige ijzers. Toen Rintje Ritsma in 2004 met deze schaatsen aan de start verscheen, maakte zelfs concurrent Viking zich zorgen. Maple kende grote successen. Veel topschaatsers als Martina Sáblíková, Heather Bergsma, Jorrit Bergsma en Kjeld Nuis stapten over op het merk. Tijdens de Olympische Spelen in Sotsji reed nog 70 procent van de schaatsers op schaatsen van het Heerenveense bedrijf.