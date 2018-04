Harlingen kijkt naar coalitie PvdA, CDA en VVD

In Harlingen moet onderzocht worden of er een coalitie kan komen van PvdA, CDA en VVD. Dat adviseert de grote partij, de PvdA, na een eerste ronde van gesprekken. De drie partijen kunnen met elkaar een meerderheidscoalitie vormen van tien zetels. In totaal heeft Harlingen zeventien raadsleden.

Harlinger Belang, dat nu nog in het college zit, zou dan buiten de boot vallen. Die partij heeft meer verloren dan het CDA. Het CDA is nu nog de tweede partij en heeft een voorkeur voor de VVD. Die partij heeft ook aangegeven het liefst op te trekken met het CDA. De PvdA wil daarom eerst uitzoeken of er een samenwerking van die drie partijen kan komen in Harlingen.