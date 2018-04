Politie laat Friese verdachten in drugslab-zaak vrij

De twee Friese verdachten die woensdag zijn aangehouden na de ontmanteling van een drugslab in aanbouw in Oudebildtzijl, zijn voorlopig weer vrijgelaten. Dat laat politie Oost-Brabant weten.

De 29-jarige bewoner van de boerderij aan de Van Albadaweg en de 28-jarige vrouw uit Leeuwarden blijven wel verdachten in de zaak. Volgens de politie heeft de vrijlating van de twee verdachten te maken met de zwaarte van de verdenking.

Een 47-jarige man uit Den Bosch en een 57-jarige inwoner van Middelbeers worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Zij blijven voorlopig wel vastzitten. Hetzelfde geldt voor een man uit Eindhoven en een man uit Zaltbommel.

De politie in Fryslân werkt in de zaak samen met politie Oost-Brabant. Bij de grootschalige opsporingsactie naar drugscriminaliteit werden woensdag ook invallen gedaan in Den Bosch, Oirschot en Rosmalen. In Oudebildtzijl en Nieuw-Amsterdam in Drenthe werd een drugslab aangetroffen. In beide labs werden enkele duizenden liters chemicaliën gevonden.