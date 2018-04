Arriva blij met reacties op filmpje agressieve buspassagier

Vervoersbedrijf Arriva in Heerenveen is blij met de reacties die zijn gekomen op het filmpje met een man die tekeer gaat tegen een buschauffeur. De video werd deze week een grote hit op internet. Nadat het op de website Dumpert kwam, werd het daar meer dan 488.000 keer bekeken. Het leverde veel reacties op van mensen die dachten dat het echt was, maar het gaat om een filmpje van een agressietraining voor Arriva-buschauffeurs.

De man die blijft schreeuwen tegen de chauffeur is een acteur. Een van de leerling-buschauffeurs heeft het filmpje gemaakt en naar buiten gebracht. In de meeste reacties werd schande gesproken van het gedrag van de passagier. Veel mensen prezen de chauffeur dat hij zo kalm bleef.

Bewustwording

''Helaas hebben onze chauffeurs nog dagelijks te maken met agressie", zegt woordvoerster Ingrid Heijman van Arriva. "Misschien dat dit filmpje helpt in de bewustwording. Het doet ons goed dat dit soort gedrag door veel mensen niet wordt getolereerd.''

Het bedrijf zal dan ook geen stappen ondernemen tegen de leerling die het filmpje openbaar maakte. ''Sterker nog, het omgaan met sociale media is net als de agressietraining onderdeel van de Beroepsbegeleidende Leerweg. Daarin leren chauffeurs dat ze altijd gefilmd kunnen worden, zoals nu maar weer blijkt. De training is geslaagd en het filmpje geeft een goed inzicht in het werk van de buschauffeur'', zegt Heijman.

Hieronder is het filmpje te bekijken: