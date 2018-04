Eerste grutto-ei Fryslân ligt in Skrok bij Easterein

In navolging van het eerste kievitsei dat in maart bij It Heidenskip werd gevonden, is donderdag het eerste grutto-ei van Fryslân aangetroffen. Jan van Asselt, vrijwilliger van Natuurmonumenten, kwam het ei in weidevogelreservaat Skrok bij Easterein tegen. Dat meldt boswachter Sander Veenstra van Natuurmonumenten op Twitter.

Dat het eerste grutto-ei later werd gevonden dan het eerste kievitsei is geen verrassing. Grutto's zijn met het leggen van eieren in de regel behoorlijk later dan kievitten.

Later bleek dat nazorgers bij Oudega donderdagavond ook al een nest met drie eieren hadden gevonden. De huisbioloog van de Vogelwacht Oudega had nog nooit eerder meegemaakt dat een grutto-ei zo vroeg was gevangen.