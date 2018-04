Blijdschap over uitstel sluiting rookruimten in horecazaken

Oud-voorzitter van Koninklijke Horeca Fryslân Baukje de Vries is blij met het besluit dat horecazaken twee jaar de tijd krijgen om hun rookruimte te sluiten. "Eerst hing het zwaard van Damocles boven ons hoofd. We waren bang dat we binnen enkele weken onze rookruimte moesten verwijderen." De Vries, eigenaar van de Ierse pub Paddy O'Ryan in Leeuwarden, krijgt nu de tijd om iets anders te bedenken voor de rookruimte in haar pub.

Sinds 2008 geldt er een rookverbod in de horeca en mag er alleen in speciale ruimten nog worden gerookt. Het gerechtshof in Den Haag bepaalde echter in februari dat ook die rookruimten moeten sluiten. Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid heeft donderdag laten weten, dat horecazaken daar twee jaar de tijd voor krijgen.

Teleurstelling

Baukje de Vries blijft teleurgesteld over het besluit dat de speciale rookruimten dicht moeten. "Het blijft kapitaalvernietiging", zegt De Vries. "Ik heb aardig wat geld geïnvesteerd in een speciale rookruimte. Daar werd ook veel gebruik van gemaakt." De Vries gaat nu nadenken over wat er op de plek van de rookruimte moet komen. "Misschien kan iemand een mooie kast voor me maken. En anders wordt het een nieuwe zithoek."