Wormen grondoorzaak van wegblijven weidevogels op De Burd

Op eiland De Burd bij Grou is vorig jaar een weidevogelreservaat ingericht, alleen is er sinds die tijd één probleem. Op het reservaat komen veel te weinig weidevogels af. Leeuweriken zijn op het eiland nog wel te horen, maar met name kieviten weten de weg naar het reservaat niet te vinden.

De oorzaak? Er zitten te weinig wormen in de grond, zo bleek uit bodemonderzoek door beheerder It Fryske Gea. Dat komt onder andere door de zure grond. Behandeling met kalk en ruige mest zou een oplossing kunnen zijn, maar er zijn niet veel boeren meer met dat type mest. Op De Burd worden al twintig jaar geen boerenwerkzaamheden meer verricht en omdat het een eiland is, is het lastig pachters te vinden.

Het gebied was ooit ingericht voor het maken van moeras, net als de rest van Nationaal Park De Alde Feanen. Protesten zorgden er toen voor dat het uiteindelijk een weidevogelgebied werd.