Schoolkorfbaltoernooi verhuist van Twijzel naar Harkema

Het grote schoolkorfbaltoernooi dat traditioneel op sportpark De Moune in Twijzel wordt gehouden, verhuist naar sportpark De Bosk in Harkema. Op 16 mei wordt daar de 27ste editie van het toernooi gespeeld. Sportpark De Moune is aangepast, waardoor een deel van het park niet langer geschikt is voor sportactiviteiten. Er is geen ruimte meer voor grote toernooien, zoals het korfbaltoernooi met 900 deelnemers.

In mei 2014 gebeurde er een ernstig ongeluk tijdens het schoolkorfbaltoernooi op sportpark De Moune. Een dug-out stortte in, waarbij een meisje omkwam en vijf andere kinderen gewond raakten.