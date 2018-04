Bocuse d'Or-deelnemer Smink begint eigen restaurant

Chef-kok Jan Smink opent in september een eigen restaurant in zijn woonplaats Wolvega. Aan de Van Harenstraat in het centrum van het dorp zal Smink, bekend van zijn deelname aan de vermaarde kookwedstrijd Bocuse d'Or, zijn gasten gerechten voorschotelen die bereid zijn met producten uit de eigen regio.

Voordat de deuren in september open gaan, zal het voormalige ING-gebouw eerst nog verbouwd worden. Na de verbouwing zullen de koks zichtbaar zijn wanneer ze in het restaurant aan het koken zijn. Daarnaast krijgt de 3D-printer een prominente plaats in het restaurant.

In mei krijgt Smink de sleutel van het pand en zal tevens de naam van het restaurant worden bekendgemaakt.