Aris loopt tegen nederlaag aan in Rotterdam

De basketballers van Aris hebben donderdagavond de competitiewedstrijd tegen Forward Rotterdam verloren. Het werd 79-63 voor de thuisploeg uit Rotterdam.

Aris nam in de eerste kwart een voorsprong (24-18), maar wist die in de tweede kwart niet vast te houden. En dus werd er met een achterstand van 41-38 rust gehouden. Na de rust bouwde Rotterdam de voorsprong verder uit naar 61-50 aan het eind van de derde kwart. In de vierde kwart kon Aris de achterstand niet meer goedmaken, zodat de 79-63 eindstand in het voordeel voor Rotterdam op het scorebord stond.

Door de nederlaag blijft Aris op de zevende plek staan in de Dutch Basketball League.