Besluit over toekomst zwembad Bolsward uitgesteld

De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân heeft nog geen besluit genomen over de toekomst van zwembad Vitaloo in Bolsward. Het college wil uiterlijk in 2021 het bad afstoten. Volgens het college loopt het aantal bezoekers terug, is de bezuiniging van bijna een ton sinds 2016 niet gehaald en moet er de komende jaren extra geld komen voor onderhoud aan het zwembad.

De raad wil dat er eerst meer onderzoek komt naar de mogelijkheid om het zwembad in Bolsward open te houden. Voor 21 december van dit jaar moet er meer duidelijkheid komen. Dan loopt het contract met de exploitant, Optisport Bolsward BV, af.