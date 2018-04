Welmoed Deinum is meest duurzame jonge boer van Fryslân

Welmoed Deinum is de meest duurzame jonge boer van Fryslân. Zowel de jury als het publiek kozen voor Deinum als winnaar. Deinum is 24 jaar en heeft met haar ouders een biologisch melkveebedrijf in Sondel. De koeien lopen daar veel buiten en eten gras en kruiden.

De verkiezing is een samenwerking van de provincie Fryslân, het Nordwin College en Agrarische Jongeren Friesland. De prijs is bedoeld om duurzaamheid in de sector te stimuleren. Ook is het een waardering voor jonge mensen die het lef hebben om een agrarisch bedrijf over te nemen of te beginnen.

Het is de tweede keer dat de prijs is uitgereikt. De eerste editie was in 2015.