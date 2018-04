Dokkumer (27) langer vast voor poging doodslag op vriendin

Een 27-jarige Dokkumer blijft voorlopig vastzitten voor zware mishandeling van zijn vriendin. Hij zou haar meerdere keren tegen het hoofd hebben geschopt. Op 24 mei moet de man terechtstaan voor poging tot doodslag. De rechter heeft nu bepaald dat hij tot die tijd in voorarrest blijft.

De Dokkumer heeft inmiddels met een psycholoog gepraat. Het wachten is op het rapport daarvan. Volgens de officier van justitie is de conclusie dat de kans op herhaling van huiselijk geweld groot is. De Dokkumer is al eerder veroordeeld, omdat hij zijn vriendin heeft mishandeld. Hij zat van die straf nog in zijn proeftijd.