Elf maanden cel geëist tegen inbreker uit Leeuwarden

Tegen een 24-jarige Leeuwarder is elf maanden celstraf geëist voor verschillende inbraken en diefstallen in Grou. De verdachte zou zo'n zestien strafbare feiten zijn begaan in 2015, toen hij nog in Grou woonde.

Hij zou betrokken zijn geweest bij twee inbraken in een winkel in Grou. Ook zou hij fietsen, snorfietsen, boten en buitenboordmotoren hebben gestolen. De man deed volgens de rechter nogal laconiek over alles wat hem wordt verweten. Hij ontkent zelf alles.

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak in deze zaak.