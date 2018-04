Bouwmeester zakt plaats in klassement door ''goede fout''

Zeilster Marit Bouwmeester is een plaats gezakt in het klassement van de Prinses Sofia Cup. Op het water bij Palma de Mallorca behaalde ze donderdag in de Laser Radialklasse een zesde plek en maakte daarna een valse start, waardoor zij werd gediskwalificeerd in die race.

''We zijn een aantal nieuwe dingen aan het proberen, waaronder wat experimenten bij de starts. Dan nemen we op sommige vlakken wat meer risico's. Een foutje zo nu en dan hoort er dan bij en wij zijn bereid dat risico te nemen als onderdeel van het ontwikkelingsproces. Ik zou deze valse start indelen in de categorie 'goede fouten''', vertelt Marits coach Roelof Bouwmeester.

Marit Bouwmeester zakt door de resultaten van de eerste naar de tweede plaats in het klassement. Anne-Marie Rindom uit Denemarken heeft de eerste plek in het klassement overgenomen. De Prinses Sofia Cup duurt tot en met zaterdag.